الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات مكثفة على مخيم جباليا وتل الزعتر بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شمالي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 21:52

الطيران الحربي الصهيوني يشن غارات مكثفة على مخيم جباليا وتل الزعتر بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف شمالي القطاع

منذ 23 mins 23 November، 2023
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