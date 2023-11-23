الصحة في غزة: وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن  ‫إجلاء الجرحى لحين تقديم تقرير بشأن اعتقال الاحتلال اطقما طبية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 21:52

الصحة في غزة: وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن  ‫إجلاء الجرحى لحين تقديم تقرير بشأن اعتقال الاحتلال اطقما طبية

منذ 32 mins 23 November، 2023
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