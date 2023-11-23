إعلام العدو: إصابة مبنيين بشكل مباشرة في مستعمرة المنارة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 13:38

إعلام العدو: إصابة مبنيين بشكل مباشرة في مستعمرة المنارة

منذ 2 ساعة 23 November، 2023
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