سرايا القدس: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في ‫محاور التقدم شمال قطاع غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 11:16

سرايا القدس: مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في ‫محاور التقدم شمال قطاع غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين

منذ 44 mins 23 November، 2023
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