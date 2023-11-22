وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان من مطار بيروت الدولي: الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 13:32

وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان من مطار بيروت الدولي: الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين

منذ 13 mins 22 November، 2023
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