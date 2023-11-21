جيش العدو يعترف بمقتل جنديين إضافيين برصاص المقاومة في المعارك شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2023 - 06:28

جيش العدو يعترف بمقتل جنديين إضافيين برصاص المقاومة في المعارك شمال قطاع غزة

منذ 27 mins 21 November، 2023
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