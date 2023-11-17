مراسل المنار: خلال ساعات الفجر تعرضت منطقة “الحرج” و “تل النحاس” و “العزية” في أطراف بلدة كفركلا لقصف مدفعي “إسرائيلي” معادٍ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 10:18

مراسل المنار: خلال ساعات الفجر تعرضت منطقة “الحرج” و “تل النحاس” و “العزية” في أطراف بلدة كفركلا لقصف مدفعي “إسرائيلي” معادٍ

منذ 1 ساعة 17 November، 2023
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