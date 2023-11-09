‫المكتب الإعلامي بغزة: 60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف  ‫الاسرائيلي المباشر للمدارس  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 08:50

‫المكتب الإعلامي بغزة: 60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف  ‫الاسرائيلي المباشر للمدارس 

منذ 8 mins 9 November، 2023
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