جيش العدو يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 ضباط وجنود في اشتباكات بغزة يوم أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 08:50

جيش العدو يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 ضباط وجنود في اشتباكات بغزة يوم أمس

منذ 3 ساعة 9 November، 2023
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