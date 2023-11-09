إصابة ثالثة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 06:14
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إصابة ثالثة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة بيت فوريك شرق نابلس
منذ 40 mins
9 November، 2023
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