إطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال خلال انسحابها من مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 06:14

إطلاق نار كثيف يستهدف قوات الاحتلال خلال انسحابها من مدينة طوباس

منذ 41 mins 9 November، 2023
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