الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لبلدة بيت فوريك شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 03:20

الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الإسعاف من الدخول لبلدة بيت فوريك شرق نابلس

منذ 38 mins 9 November، 2023
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