قصف قاعدة حقل العمر الأميركية شرق دير الزور بـ 6 صواريخ رداً على العدوان على الأحياء الشرقية للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 03:20

قصف قاعدة حقل العمر الأميركية شرق دير الزور بـ 6 صواريخ رداً على العدوان على الأحياء الشرقية للمدينة

منذ 1 ساعة 9 November، 2023
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