استهداف قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار خلال الاقتحام الكبير لمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 03:20

استهداف قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار خلال الاقتحام الكبير لمدينة جنين

منذ 2 ساعة 9 November، 2023
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