طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 02:38

طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة

منذ 8 mins 2 November، 2023
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