مسيرات حاشدة في الضفة الغربية اسنادا لغزة وتنديدا بمجازر الاحتلال

شهدت العديد من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، مساء الجمعة، مسيرات حاشدة اسنادا لقطاع غزه الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ودعماً للمقاومة التي تتصدى للعدوان.

وفي رام الله، انطلقت مسيرة حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل لليوم الـ 21 على التوالي، ودعماً للمقاومة.

وجاب المشاركون في المسيرة الشوارع الرئيسية في مدينة رام الله، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي ‫طولكرم، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة لأهلنا في غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. وجابت المسيرة شوارع المدينة، ردد المشاركون خلالها الهتافات الوطنية المساندة لشعبنا في غزة، والمنددة بجرائم الاحتلال بحقهم.

وطالبوا العالم بالتدخل العاجل والضغط نحو وقف مجازر الاحتلال وعدوانه الذي راح ضحيتها آلاف الشهداء من أبناء شعبنا في غزة. مؤكدين دعمهم لخيار المقاومة.

وفي الخليل، انطلقت مسيرات عفوية، في مخيمي العروب والفوار، ومدينة الخليل وبلدة حلحول، اسنادا لغزة، ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه.

انطلقت مسيرة في مخيم الفوار جنوب الخليل، جابت شوارع المخيم وصولا إلى مدخله المحاذية للشارع الالتفافي. وهتف المشاركون بالشعارات المنددة بالصمت الدولي، مطالبين بإنقاذ قطاع غزه الذي يبدأ.

وفي مخيم العروب انطلقت مسيرة مماثلة، تعرضت للقمع والاعتداء من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، والتي نصبت قناصتها فوق أسطح المنازل. كما انطلقت مسيرة مماثلة في بلدة حلحول، للتعبير عن الرفض للصمت الدولي إلى جانب المجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال.

وتجمع عدد من المواطنين على دوار بن رشد، لرفضهم الحرب التي ترتكب بحق المواطنين العزل في قطاع غزه. وطالب المشاركون في المسيرات، بوقف عدوان الاحتلال والإبادة الجماعية بحق المواطنين العزل في قطاع غزة.

وحمل المشاركون فيها المجتمع الدولي المسؤولية عن حياة المواطنين، مطالبين بضرورة وقف المجازر التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد أهلنا في القطاع.

وفي طوباس، انطلقت، مساء الجمعة، مسيرتان جماهريتان في مدينة طوباس، وبلدة طمون؛ تنديدا بمجازر الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. وردد المشاركون في المسيرتين عبارات منددة بمجازر الاحتلال، وداعما واسنادا لأهنا في قطاع غزة.

وجابت المسيرتان الشوارع، رفع المشاركون صورا لأطفال استشهدوا في القصف العنيف المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة

وفي جنين، شارك حشد غفير من المواطنين في مخيم جنين وبلدات يعبد وعرابة وجبع واليامون، مساء اليوم الجمعة، في مسيرات غاضبة ووقفات دعم وإسناد لأهلنا في غزة وتنديدا بالمجازر والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، وبالعدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي وفعاليات البلدات.

وانطلقت مسيرة حاشدة من المخيم وجابت شوارع جنين واستقرت بمهرجان خطابي على الدوار الرئيسي، أكد فيها المتحدثون وحدتنا الوطنية التي هي الصخرة المتينة لكي يتمكن شعبنا من التصدي لهذه الجرائم والعدوان المستمر على شعبنا في الضفة والقطاع.

ونددوا بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له شعبنا من مجازر منافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مطالبين كافة أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل حكومة الاحتلال في الضفة وقطاع غزة.

وطالبوا، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة، مؤكدين وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد، مشددين على تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض لكي يتمكن شعبنا من التصدي لهذه المجازر والتصدي لأي محاولة لإثارة الفوضى والفلتان بين أبناء الشعب الواحد.

كما انطلقت مسيرات من مركز يعبد وعرابة وجبع بمشاركة حشد غفير من المواطنين، وجابت الشوارع وسط هتافات منددة بالعدوان المستمر والمجازر المستمرة، بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة، مشددين على الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وطالبوا، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا، ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه، مؤكدين وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد، وتجسيد الوحدة الوطنية على الأرض لكي يتمكن شعبنا من التصدي لهذه المجازر.

وفي نابلس، شارك المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، في مسيرات بمناطق مختلفة من محافظة نابلس، تنديدا بمواصلة العدوان على غزة.

وخرجت من مدينة نابلس والمخيمات وعدد من القرى، عقب دعوات من لجنة التنسيق الفصائلي، تنديدا على مواصلة الجرائم بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.

المصدر: وكالة وفا