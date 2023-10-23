صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 16:42

صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع المحتلة

منذ 25 mins 23 October، 2023
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