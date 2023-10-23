قصف مدفعي صهيوني مستمر على شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 23 2023 - 16:42

قصف مدفعي صهيوني مستمر على شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة

منذ 24 mins 23 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة