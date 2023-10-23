مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: وصلنا رسائل قصيرة واتصال هاتفي من جيش الاحتلال طلب إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 01:28

مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: وصلنا رسائل قصيرة واتصال هاتفي من جيش الاحتلال طلب إخلاء المستشفى من المرضى والنازحين

منذ 33 mins 23 October، 2023
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