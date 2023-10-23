18 شهيد وأكثر من 30 إصابة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين على رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 23 2023 - 01:26

18 شهيد وأكثر من 30 إصابة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين على رؤوس ساكنيها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 23 October، 2023
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