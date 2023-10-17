الشيخ قاسم: نؤمن بأنَّ هزيمة “إسرائيل” على طريق الزوال مسارٌ حتمي

كتب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر منصة “اكس”:

“1- مشروعهم سحق المقاومة! وكل فلسطيني مقاومة، وكل مسلم عربي وشريف مقاومة، والتاريخ يشهد بسقوط الفرعون والنمرود والأباطرة، وإسرائيل أصغر من ذلك بكثير، ومع حضور المقاومة في الميدان لا بُدَّ أن تنتصر وتنهزم إسرائيل.

2-“أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”.

نصرُ المقاومة تألَّق من الساعات الأولى لطوفان الأقصى، ونؤمن بأنَّ هزيمة إسرائيل على طريق الزوال مسارٌ حتمي.

3- يطالبون حزب الله بعدم توسيع المعركة، ونطالبهم بإيقاف السبب وهو العدوان والاحتلال، فيردُّون بأنَّ إسرائيل تدافع عن نفسها، وهل قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتهديم البيوت دفاعٌ أم جريمة؟!

4- من نتائج طوفان الأقصى: فشلٌ أمني إسرائيلي، وضعفٌ عسكري، وهشاشة في بنية الكيان الغاصب، وحاجةٌ قصوى لدعم أميركي غربي لإطالة أمد الاحتلال.

5- ومن النتائج: انكشاف القيم الحقيقية لأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بأنها قيم التوحش والجريمة والقتل للإنسان، ولم يعد الغرب قادراً على خداع البشرية بالقيم النبيلة لحقوق الإنسان”.

المصدر: موقع المنار