‫عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق للمنار: شعبنا ‫سيبقى صامدا في ارضه ولن يخرج لأي مكان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 19:40

‫عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق للمنار: شعبنا ‫سيبقى صامدا في ارضه ولن يخرج لأي مكان

منذ 51 mins 16 October، 2023
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