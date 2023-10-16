طائرات العدو الاسرائيلي تقصف بصاروخين مركز شرطة أبو مدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 18:08

طائرات العدو الاسرائيلي تقصف بصاروخين مركز شرطة أبو مدين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 17 mins 16 October، 2023
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