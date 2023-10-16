مراسل المنار: الاحتلال يستهدف محيط موقع الجرداح في الضهيرة ‫بعدد من القذائف الفوسفورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 18:08

مراسل المنار: الاحتلال يستهدف محيط موقع الجرداح في الضهيرة ‫بعدد من القذائف الفوسفورية

منذ 47 mins 16 October، 2023
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