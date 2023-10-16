‫اعلام العدو: هروب اعضاء الكنيست واخلاء جلستهم بعد سقوط ‫صواريخ جنوب القدس وتل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 18:08

‫اعلام العدو: هروب اعضاء الكنيست واخلاء جلستهم بعد سقوط ‫صواريخ جنوب القدس وتل ابيب

منذ 1 ساعة 16 October، 2023
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‫اعلام العدو: اخلاء الكنيست بعد اطلاق صواريخ على القدس من قطاع غزة

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