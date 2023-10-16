اعلام العدو: مقتل قائد تشكيل الكتيبة 75 الملازم أميتاي غارنوت ابن الحاخام تامير غارنوت رئيس المدرسة الدينية أوروت شاؤول في تل أبيب على الحدود الشمالية بصاروخ أطلقه حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2023 - 07:28

اعلام العدو: مقتل قائد تشكيل الكتيبة 75 الملازم أميتاي غارنوت ابن الحاخام تامير غارنوت رئيس المدرسة الدينية أوروت شاؤول في تل أبيب على الحدود الشمالية بصاروخ أطلقه حزب الله

منذ 40 mins 16 October، 2023
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