الإمام الخامنئي خلال لقائه الشيخ الزكزاكي: على العالم الإسلامي كله أن يساعد الشعب الفلسطيني

أكد الامام السید علي الخامنئي، أن “تزايد قوة الإسلام في العالم رغم المؤامرات الواسعة هو نتيجة النضال والمجاهدات”. وقال إن ما يجري في فلسطين من مظاهر قوة الإسلام وعلى العالم الإسلامي كله أن يساعد الشعب الفلسطيني.

وخلال استقباله زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي وعائلته، اليوم السبت، ثمن الإمام الخامنئي الجهود التي بذلها الشيخ زكزاكي وعائلته.

وقال الإمام الخامنئي إن “القضایا الأخيرة التي تشهدها فلسطين الیوم، وخاصة قصف غزة واستشهاد النساء والأطفال والرجال تؤلم قلب الإنسان، لكن جزءًا آخر من هذه القضایا يؤشر علی قوة الإسلام المذهلة في فلسطين، وان هذه الحركة التي انطلقت في فلسطین ستتقدم وستؤدي إلى النصر الكامل للفلسطينيين”.

وتابع إن “تأسیس النظام الإسلامي وتشكيل الحكومة في ايران على أساس الإسلام السياسي بعد قرون عديدة من مظاهر قوة الإسلام”، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الايرانية أصبحت أقوى يوما بعد يوم منذ تأسيسها حتى اليوم وستصبح أقوى في المستقبل.

وذكر أن “الأنشطة الإسلامية في العالم تشهد منحا تصاعدیا، وتمضي في مسار التقدم”. وقال “اليوم تتوسع الحركة الإسلامية في أنحاء مختلفة من العالم مثل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وبتوفيق الله سيستمر نجاح هذه الحركة بقوة أكبر”.

وأعرب الإمام الخامنئي عن سعادته بلقاء الشيخ الزكزاكي وعائلته، وقال انهم “مصداق المجاهدين الحقيقيين في سبيل الله ونأمل أن تتمكنوا من مواصلة نضالكم ومجاهدتكم”.

من جانبه، أعرب الشيخ زكزكي وعقیلته عن ارتياحهما البالغ لهذا اللقاء، ووصفا مشاعرهما بأنها لا توصف، معربان عن أملهما بأن ينتشر الإسلام في العالم أكثر يوما بعد يوم بفضل دعاء الإمام الخامنئي وجهود المسلمين.

المصدر: موقع المنار