فلسطينيون يشعلون الإطارات المطاطية قرب حاجز قلنديا العسكري الاسرائيلي بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 20:40

فلسطينيون يشعلون الإطارات المطاطية قرب حاجز قلنديا العسكري الاسرائيلي بالقدس المحتلة

منذ 53 mins 8 October، 2023
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