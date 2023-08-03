مع تنامي تأثيره وقدراته، يسترعي حزب الله انتباه الصحافيين الأجانب الذين أولوا على مر السنين اهتماماً كبيراً بمراقبة تطور قدراته التكتيكية والعسكرية.

في الذكرى السابعة عشر للنصر الإلهي الذي أعقب حرب تموز (يوليو) عام 2006، ينشر موقع المنار مقابلة خاصة مع نيكولاس بلانفورد، أحد الصحافيين الأجانب الذين كان لهم تجربة فريدة في لبنان.

في مقابلة أجرتها معه رئيسة تحرير موقع المنار الإنكليزي بتول وهبي، يعرض الصحافي، الذي يسكن بيروت منذ العام 1994، بعضا من الاحداث التي عايشها في لبنان، مسلطا الضوء على اهتمامه بفهم الهيكل العسكري لحزب الله والتعمق فيه.

نيكولاس بلانفورد

يقدم موقع المنار في الفيديو التالي لمحة عامة عن نشاط الصحافي البريطاني نيكولاس بلانفورد الذي واكب حزب الله لما يقارب ثلاثين عاماً.

المصالح الأميركية في الشرق الأوسط

كيف ينظر الغرب إلى لبنان؟ وما الذي يجذب المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟ بلانفورد يجيب على سؤال المنار..

حول مناورة حزب الله

في المناورة الضخمة التي أجراها حزب الله في أحد معسكراته التدريبية جنوب لبنان بعنوان “سنعبر” قبل شهرين – يوم الأحد 21 أيار (مايو) – كان بلانفورد من بين الصحافيين الأجانب الذين زاروا معسكر المقاومة في عرمتى. وقتها، عبر بلانفورد عن إعجابه بأداء الحزب خلال المناورة.

في مقابلته مع موقع المنار، يصف بلانفورد مناورة شهر أيار بأنها مثيرة للإعجاب، ويشير إلى أنها لم تتضمن عرضاً لسلاح جديد. الصحافي الذي أمضى إلى الآن أكثر من تسعة وعشرين عاما في لبنان، يبدو أنه ألف بعض الكلمات العربية، حتى أنه اعتمد كلمة مقاومة (بلهجة لبنانية) للإشارة إلى حزب الله.

يرى بلانفورد أنه منذ العام 2006، توسع حزب الله بشكل كبير من حيث الأعداد والكم، وأنه راكم خبرة كبيرة من خلال مشاركته في المعارك ضد التكفيريين في سوريا.

وزارة الحرب الإسرائيلية في مرمى صواريخ حزب الله

في معرض حديثه عن صواريخ حزب الله الدقيقة، يلفت بلانفورد أن “إسرائيل تعلم جيدًا أن حزب الله قادر على استهداف العديد من المرافق العسكرية الإسرائيلية، بما فيها مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية”.

حزب الله جيش

يقارن الصحافي البريطاني بين قتال حزب الله ضد العدو الإسرائيلي وقتاله خلال الحرب السورية، ويخلص إلى أن حزب الله أصبح جيشًا الآن، واصفاً إياه بـ”القوة الهجيبنة”.

أسرار حزب الله

يبدو واضحا على بلانفورد إعجابه بما أسماه ذكاء مقاتلي حزب الله وإصرارهم خلال العمل على بناء البنية التحتية للحزب.

الصحافي الأجنبي يحكي لموقع المنار كيف كان مجاهدو المقاومة يتمكنون من حفر الأنفاق ونقل الصخور دون أن يتم رصدهم من قبل الاستطلاع الإسرائيلي.

حزب الله بعد الشهيد عماد مغنية

عند سؤاله عن حزب الله بعد استشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، كان بلانفورد واضحاً بالقول إن “حزب الله مؤسسة لا تعتمد على شخص واحد”.

المشاكس بلانفورد

بابتسامة عريضة، يروي بلانفورد لموقع المنار إحدى الحوادث الطريفة التي حدثت معه أثناء تغطيته لأنشطة حزب الله في جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار