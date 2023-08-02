أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في بيان له الاربعاء أنه بإمكان الطلاب بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة(الترمينال).

واوضح البيان أنه بإمكان المرشحين الذين يرغبون بإعادة النظر بعلامات ثلاث مواد في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة ، أن يتقدموا بطلب لهذه الغاية عبر الموقع الالكتروني المخصص لهذه الغاية، من دون الحضور شخصيا إلى دائرة الامتحانات.

وذلك على الموقع الآتي:

https://oereviews.mehe.gov.lb/

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام