فلسطين المحتلة : مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب حاجز بيت ايل شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2023 - 02:46

فلسطين المحتلة : مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب حاجز بيت ايل شمال رام الله

منذ 3 ساعة 17 July، 2023
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