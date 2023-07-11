تقرير مصوّر| قضية تعنيف الاطفال تتفاعل رسمياً وشعبياً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2023 - 21:28
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الرئيس نبيه بري في ذكرى عدوان تموز: لعدم التنازل أو التفريط بذرة تراب لبنانية من أعالي العرقوب إلى رأس الناقورة
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الرئيس بري: مقياس الانتماء الوطني والدفاع عن السيادة ليس وجهة نظر فهو يبدأ من الجنوب في مواجهة عدوانية اسرائيل واطماعها
الرئيس بري: اختلاف السياسيين حول القضايا والملفات والاستحقاقات يجب أن لا يحجب الرؤيا حيال نوايا اسرائيل العدوانية
وزارة الخارجية توعز لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن حول ضم إسرائيل الجزء اللبناني من بلدة الغجر
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قوى الأمن الداخلي توقف المدعوتين (د.ح. و ط.م) على أثر انتشار فيديو حول تعرض اطفال للتعنيف في حضانة بالجديدة
وزارة البيئة تحذر من ارتفاع مؤشر خطر الحرائق اعتبارا من يوم الخميس وتدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم اشعال النيران
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نحن نتحاور مع الجميع ولا يمكننا تعليق انتخاب رئيس للجمهورية والذهاب لإيجاد حلول
باسيل: هناك من يريد وضع اليد على موقع رئاسة الجمهورية وتعويم الحكومة يعني العوض بسلامتكم بموقع الرئاسة
باسيل: يمكن تعيين حارس قضائي في مصرف لبنان وأي محاولة لتعيين قائد للجيش بخلاف الدستور يعتبر انقلابا عسكريا لن نسكت عنه
فلسطين المحتلة: تظاهرات للمستوطنين وإغلاق طرق رئيسية إحتجاجا على مصادقة الكنيست الأولية على بند في التعديلات القضائية
القناة 12 العبرية: المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين يصل إلى تل أبيب في إطار وساطة أميركية لتهدئة الوضع مع حزب الله
الفصائل الفلسطينية: نطالب قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف عن سياسة الاعتقالات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين
الفصائل الفلسطينية: استمرار الاعتقالات يبدد ايجابيات لقاء الأمناء العامين في مصر ويضعف الوحدة في مواجهة المستوطنين
العراق يتفق مع إيران على مبادلة نفطه الخام مقابل الغاز الإيراني لتخطي العقوبات الأميركية
مجلس الأمة الكويتي يصدر توصيات لوزارة التجارة بمنع الاستيراد من دول تسمح بالتعدي على القرآن والإسلام أو التصدير إليها
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يبدأ جولة إفريقية الأربعاء تشمل كينيا وأوغندا وزيمبابوي يتخللها توقيع مذكرات تعاون
مجلس الأمن الدولي يفشل في الاتفاق على تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا عبر الحدود التركية بسبب الفيتو الروسي
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: مقترح تمديد آلية إيصال المساعدات عبر تركيا ضروري للغرب فقط لتغذية الإرهابيين في إدلب
المندوب السوري في الأمم المتحدة: مشروع القرار الغربي لم يعكس تطلعات السوريين ولم يطمئنا إلى إمكانية تنفيذه بحسن نية
الكرملين: قرار فرنسا ارسال صواريخ بعيدة المدى خاطئ وسيكون له عواقب على اوكرانيا ونتخذ إجراءات مضادة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إذا أمدت أميركا أوكرانيا بالقنابل العنقودية فإننا سنضطر إلى استخدام وسائل هجوم مماثلة
الأمين العام لحلف الناتو: سنوجّه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي حين يتّفق الحلفاء وتتوفر الشروط
بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 4 % في نهاية أيار/مايو بالرغم من الجهود لكبح التضخم المرتفع
شركات التأمين الفرنسية: 650 مليون يورو كلفة إصلاح الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على مقتل شاب برصاص شرطي
تقرير مصوّر| قضية تعنيف الاطفال تتفاعل رسمياً وشعبياً
منذ 1 ساعة
11 July، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
قضيةِ تعنيفِ الاطفال في احدى حضاناتِ لبنان، والتي تحولت الى قضيةِ رأيٍ عام.
المصدر:
قناة المنار
قضية تعنيف الاطفال
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