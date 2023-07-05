الجيش اللبناني: ضبط شاحنة محملة بالكبتاغون وتوقيف مواطنين في البقاع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 5/7/2023، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في سهل طليا ــ البقاع شاحنة محملة بنحو3.5 مليون حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف تم إخفاؤها داخل أنابيب حديدية.

كما دهمت قوة من الجيش في بلدة مقنة – البقاع منزل المواطن (ع.م.) المطلوب لارتكابه جريمة السلب بقوة السلاح وأوقفته، وضبطت سيارة رباعية الدفع وأسلحة حربية وكمية من الذخائر.

كذلك، أوقفت المواطن (ح.م.) لاعتراضه عمل العناصر.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام