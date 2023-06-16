تقرير مصور| الرئيس الايراني اختتم جولة في أميركا اللاتينية

غادر الرئيس الايرانيّ السيد اِبراهيم رئيسي كوبا عائداً إِلى طهران، بعد جولةٍ استمرّت خمسةَ أيام، شَمِلت ثلاثَ دُوَلٍ في أمريكا اللاتينية.

وقُبيلَ مغادرته اَجرى الرئيسُ الايراني محادثاتٍ ثُنائيةً مع نظيرِه الكوبيّ ميغيل دياز كانيل في قصر الثورة في هافانا، حيث وَقّعَ مسؤولون رفِيعُو المستوى من إيرانَ وكوبا 6 وثائقِ تعاوُن.

وكان الرئيسُ الاِيرانيُّ قد بَدَأَ الاِثنينَ جولةً على اَميركا اللاتينية، اِستهلّهَا بِفنزويلا، وزار بعدَها نيكاراغوا قبل وصوله الى كوبا، المحطّةِ الاخيرةِ من الجولة.

وتم خلال الجولة اِبرامُ 26 وثيقةَ تعاونٍ مع فنزويلا و 3 معَ نيكاراغوا و 6 مع كوبا.