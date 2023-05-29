النائب إيهاب حمادة : انتصار 25 أيار لم يكتمل بشكل تام حتى الآن

رأى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة أن “انتصار 25 أيار لم يكتمل حتى الآن بشكل تام، لأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزءا من بلدة الغجر لا يزال محتلا”.

وأضاف خلال احتفال في بلدة النبي شيت: “في الخامس والعشرين من أيار عام 2000 انسحب العدو الصهيوني مكرها، وتحقق فيه النصر الوحيد المنجز للعرب منذ 100 عام أو ربما مئات الأعوام، حيث خرج المحتل من هذه المنطقة مندحرا بلا قيد أو شرط”.

وبدوره اعتبرنائب مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” السيد فيصل شكر أن “25 أيار هو المقدمة الطبيعية التي تحقق لهذه الأمة الأمنيات الكبرى في إزالة إسرائيل الغدة السرطانية والشر المطلق في هذه المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام