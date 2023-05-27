المرتضى: بعلبك موعد دائم لترميم الزمان وبطولات أبنائها سجل ناطق بالفخامة والكبرياء

أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى أن “الموقع الأثري في بعلبك هو مكان لا نظير له في الكوكب كله”، داعيا “كل اللبنانيين بأن يستحضروا أهمية موروثهم الأثري والتراثي”.

جاء ذلك خلال رعايته احتفال اختتام أعمال ترميم معبد “جوبيتر” وإعادة تأهيل موقع بعلبك الأثري بتمويل إيطالي، في حضور سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديير،، مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي أليساندرا بيرماتي،وحشد من الفاعليات السياسية والثقافية والاجتماعية والفنية ورؤساء المجالس البلدية .

وقال المرتضى “بعلبك موعد دائم لترميم الزمان، الأعمدة التي ترتفع فيها، والحجارة التي تتشابك بناء، أو تنطرح أرضا على صعيدها، وأدراج المهرجانات والأقبية المسقوفة في قلعتها، والبطولات التي تتدفق من دماء أبنائها، هي بيننا ألسنة الأيام والسجلُّ الناطق بالفخامة والكبرياء، عن حضارات حلَّت ثم ولَّت، أو ظلَّت، تاركةً شواهدها الثقافية الضخمة كي تحكي لنا التاريخ المتّصل منذ آلاف السنين، بالذكرى التي نجتمع اليوم في رحابها، حتى يصح القول إنَّ من أعاد صفَّ حجر فوق حجر، في أوابد الماضي المهدَّمة، يكون قد رمَّم الزمان لا المكان فقط”.

المصدر: بريد الموقع