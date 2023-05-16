الوزير فياض يتحدث للمنار عن ما تم الاتفاق عليه مع العراق حول الفيول اويل

تحدث وزير الطاقة وليد فياض للمنار عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية حول زيادة كميات الفيول اويل لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكان أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه أن “مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم، بناء على اقتراح الوزير فياض على تأمين كامل حاجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية اضافية مع بداية موسم الصيف، والتي وردت في رسالة الوزير فياض إلى وزير النفط العراقي، وهي تتلخص في النقاط الثلاث الآتية:

أولا: تأمين كامل الكميات المتبقية في إتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس أربع دفعات من تموز وتنتهي في نهاية تشرين الاول المقبل، ما يشكل زيادة كمية الفيول الشهرية الى الضعف أو ما يعادل 160.000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً بدلاً من 80.000 طن.

ثانيا: تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50 % على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري.

ثالثا: الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة الى دولة لتأمين الى حدود 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يصار إلى استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام من دون ترتيب أي فوائد مالية وبسعر يراعي الاسعار العالمية التنافسية”.

وشكر فياض “جمهورية العراق الشقيق، وخصوصا دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني ووزير النفط المهندس حيان عبد الغني ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة.

وأشار البيان إلى أن “هذا القرار يأتي بعد زيارة الوزير فياض الأخيرة للعراق في 6-7 من أيار الجاري، والتي بحث فيها هذه الاقتراحات مع رئيس الوزراء، بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير ومع كل الوزراء المعنيين”.

ولفت إلى أن “فياض سيستكمل المفاوضات والعمل على المستوى الحكومي في لبنان والعراق لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة إلى التنفيذ”.