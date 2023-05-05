الشيخ قاسم: حزب الله لم يتوقف عن مد اليد لشركاء الوطن بالحوار للتوصل إلى انتخاب الرئيس

قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الجمعة “أكدنا مرارا على المقاربة الإيجابية بطرح اسم مرشح للرئاسة واليوم أصبحت الأمور واضحة أكثر محلياً وإقليميا ولا ينفع الاستمرار بالمقاربة السلبية برفض الآخر من دون تقديم البديل”.

واكد الشيخ قاسم “حزب الله لم يتوقف عن مدِّ اليد إلى شركاء الوطن بالحوار للتوصل إلى انتخاب الرئيس”.

وتابع الشيخ قاسم “أعلنَّا دعمنا لترشيح الوزير سليمان فرنجية، فلتطرح الكتل الأخرى مرشحها أو مرشحيها ونحن مستعدون للتداول لتقريب وجهات النظر للخروج من المراوحة، ثم يكون الانتخاب بتطبيق الدستور لانتخاب الرئيس في المجلس النيابي”.

المصدر: تويتر