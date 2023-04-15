قتيل وجريحان بحادث سير في دير الزهراني جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 15:18

قتيل وجريحان بحادث سير في دير الزهراني جنوب لبنان

منذ 41 mins 15 April، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

قتل شخص وجرح اثنان السبت بحادث سير في بلدة دير الزهراني قضاء النبطية جنوب لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “وقع حادث سير في بلدة دير الزهراني قبالة فرن يونس عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم”، وتابعت ان “سيارة رباعية الدفع نوع هوندا CRV  سوداء اللون، يقودها المواطن محمد عبد المنعم ناصر برفقة عائلته، اصطدم بسيارة نوع BMW  بيضاء اللون تحمل اللوحة 177524/Z يقودها المواطن عباس علي بدران وبسيارة نوع مرسيدس  كحلية اللون، يقودها المواطن حسن عبدالله الأحمد، ما أدى الحادث إلى وقوع 3 إصابات، نقلوا إلى مستشفى الشيخ راغب حرب للمعالجة عبر سيارات تابعة للدفاع المدني مركز دير الزهراني، وما لبث أن فارق بدران الحياة نتيجة إصابته الخطرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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