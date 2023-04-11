“الجهاد”: المقاومة مستمرة حتى النصر الموعود

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الثلاثاء إلى “جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الشهيدين البطلين: سعود عبد الله الطيطي ومحمد غازي أبو ذراع، من مخيم بلاطة، اللذين ارتقيا إثر اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال شرق محافظة نابلس عصر اليوم الثلاثاء”.

وأكدت الحركة الجهاد في بيان لها أن “تصاعد جرائم الاحتلال واستهداف أبناء شعبنا ومقدساتنا سيزيد من لهيب الانتفاضة المشتعلة في كل الساحات، وسيعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة للانتقام رغم عظم التضحيات”.

وتقدمت الحركة واجب التعازي عائلتي الشهيدين وعموم أهلنا في نابلس جبل النار، وأكدت أن “مسيرة الشهداء مستمرة وكذلك طريق المقاومة حتى النصر الموعود”.

المصدر: فلسطين اليوم