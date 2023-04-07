الاوساط الصهيونية.. الردع الاسرائيلي يتآكل امام قدرات المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 21:42

الاوساط الصهيونية.. الردع الاسرائيلي يتآكل امام قدرات المقاومة

منذ 54 mins 7 April، 2023
العدو الاسرائيلي
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

الاوساط الصهيونية.. الردع الاسرائيلي يتآكل امام قدرات المقاومة

المصدر: قناة المنار

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