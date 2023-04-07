قوات العدو تعتقل الشاب حربي الرجبي خلال المواجهات المندلعة في منطقة بير أيوب ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 04:56

قوات العدو تعتقل الشاب حربي الرجبي خلال المواجهات المندلعة في منطقة بير أيوب ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك

منذ 1 ساعة 7 April، 2023
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