مراسل المنار: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 03:24

مراسل المنار: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تشن سلسلة غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

منذ 13 mins 7 April، 2023
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