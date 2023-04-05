إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 22:02

إعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

منذ 49 mins 5 April، 2023
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