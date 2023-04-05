خلوة حريصا تجمع 53 نائبا مسيحيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 22:02

خلوة حريصا تجمع 53 نائبا مسيحيا

منذ 59 mins 5 April، 2023
تقارير مصورة - لبنان

خلوة للنواب المسيحيين في حريصا ومواقف للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

المصدر: قناة المنار

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