الهلال الاحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الأطقم الطبية من الدخول الى المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 5 2023 - 03:12

الهلال الاحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع الأطقم الطبية من الدخول الى المسجد الاقصى

منذ 17 mins 5 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة