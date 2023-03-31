عدّاء لبناني ينسحب من بطولة العالم في ألعاب القوى رفضًا للتطبيع

انسحب الزميل في شبكة الميادين الإعلامية، العدّاء مازن شريم، اليوم الخميس، من سباق 200 متر في بطولة العالم للماسترز في ألعاب القوى، التي تقام في بولندا، بعد أن أوقعته قرعة السباق في مجموعة يوجد فيها لاعب “إسرائيلي”.

ونشر شريم، في حسابه في فيسبوك، رسالة أعلن فيها انسحابه من البطولة، واستهلها بكلمات لشيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب، قال فيها إن “الموقف سلاح والمصافحة اعتراف”، بحيث أشار إلى نتيجة القرعة التي أوقعته في مواجهة لاعب “إسرائيلي”، وأعلن انسحابه بعد التواصل مع الاتحاد اللبناني.

وأكد شريم أن القرعة أوقعته في مواجهة لاعب “إسرائيلي” بعد تصدره مجموعته، لكنه سرعان ما قرر الانسحاب بعد علمه بالنتيجة، بحيث أبلغ الاتحاد اللبناني قراره. وقال شريم إن انسحابه من البطولة يتعبر انتصاراً، مشيراً إلى أنه ينتمي إلى بيئة مقاومة لا تعترف بـ”إسرائيل”، ولا تخوض أي منافسات رياضية معها.

وعلى خطى زملائه الرياضيين، سار شريم مؤكداً أن لا مجال للتطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي” في الرياضة، كما فعلت لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة في بطولة العالم، والطفل اللبناني شربل أبو ضاهر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.

وسبق للرياضيين اللبنانيين أن سجلوا مناهضة للتطبيع في الرياضة، مثل عبد الله منياتو، الذي انسحب من البطولة عينها، التي أقيمت في بلغاريا، في العام الماضي.

المصدر: مواقع