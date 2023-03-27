الجامعات الصهيونية اعلنت تعليق الدراسة في الكيان حتى اشعار آخر واتحاد النقابات يتجه الى اعلان اضراب شامل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2023 - 02:44

الجامعات الصهيونية اعلنت تعليق الدراسة في الكيان حتى اشعار آخر واتحاد النقابات يتجه الى اعلان اضراب شامل

منذ 4 ساعة 26 March، 2023
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