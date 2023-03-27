مجلس الامن القومي الاميركي يعرب عن قلقه من التطورات في كيان الاحتلال وتاثيرها المحتمل على جهوزية الجيش – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2023 - 02:44

مجلس الامن القومي الاميركي يعرب عن قلقه من التطورات في كيان الاحتلال وتاثيرها المحتمل على جهوزية الجيش

منذ 4 ساعة 26 March، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة