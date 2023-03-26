إعلام العدو : تظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد التعديلات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2023 - 00:48

إعلام العدو : تظاهرة حاشدة في تل أبيب ضد التعديلات القضائية

منذ 6 ساعة 25 March، 2023
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